La Flûte Enchantée – Wolfgang Amadeus Mozart – Opera 2001, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

La Flûte Enchantée – Wolfgang Amadeus Mozart – Opera 2001 Samedi 5 décembre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 40€ ; Cat. Or : 54€ ; Cat. 1 : 46€ / 43€ ; Cat. 2 : 43€ / 40€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00

« La Flûte enchantée » est l’œuvre d’un esprit libre et joueur. Sur fond de conte merveilleux et de musique lumineuse, elle exalte la vertu et le pardon, à travers des personnages dont les faiblesses comme l’héroïsme appartiennent à tous les humains.

Le prince Tamino doit retrouver Pamina, fille de la Reine de la Nuit, prisonnière de Sarastro. Pour l’y aider, la Reine lui confie une flûte magique capable d’écarter tous les dangers. Il se lance dans l’aventure et découvre que Sarastro a en réalité enlevé la princesse pour la protéger de sa mère. Qui croire ? Comment distinguer le vrai du faux, l’ami de l’adversaire ? Pour Mozart, le cœur doit toujours servir de boussole ! L’ultime opéra du génie de Salzbourg le démontre avec gaîté et profondeur : les sacrifices endurés révèlent notre force intérieure, au terme d’un parcours guidé par l’amour. Pour donner vie et fantaisie à ce sommet du genre, la Compagnie Opera 2001 incarnera cette nouvelle génération mozartienne.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/133/le_pin_galant/la_flute_enchantee »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« La Flûte enchantée » est l’œuvre d’un esprit libre et joueur. Sur fond de conte merveilleux et de musique lumineuse, elle exalte la vertu et le pardon. La Flûte Enchantée Opéra