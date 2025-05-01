La Foire du Trône est de retour ! Foire du Trône PARIS

C’est reparti pour la Foire du Trône ! L’une des plus anciennes et des plus festives foires d’Europe reprend du service jusqu’au 25 mai pour 60 jours de fête et de rire ! L’occasion de profiter des 220 attractions, manèges, et jeux en tout genres !

Avis aux petites et grandes têtes brûlées, des attractions encore plus hautes et plus rapides sont annoncées : la Grande Roue la plus éclairé d’Europe, le plus grand booster, le plus grand train fantôme de France qui change chaque année de décor ainsi que le plus grand grand huit démontable de l’Hexagone.

Horaires d’ouverture Ouverture : tous les jours à 12h

Fermeture :

> Tous les vendredis, samedis et veilles de fêtes : 1h00

> Tous les jours fériés : minuit

> Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches : Hors vacances scolaires : 23h00 – Pendant les vacances scolaires : minuit

> Le lundi 25 mai 2026 (dernier jour) : 22h00

S’amuser en faisant une bonne action !

Chaque année, les forains mettent à disposition la Foire du Trône au profit d’une association. En achetant un pass à 10€, le public bénéficiera d’une réduction de 50% à toutes les attractions foraines et les bénéfices contribueront directement aux actions de l’association choisie (pas encore communiquée).

Se rendre à la Foire du Trône

En transport en commun

Ligne

8 : Liberté (Charenton-le-Pont)



Bus 77 : Gravelle – Reuilly (Charenton-le-Pont)



Station Vélib’ : 138 rue de Paris

En vélo

Cette carte recense tous les points de stationnement

En

véhicule personnel

Centre commercial Bercy 2 – 12 rue Escoffier, 94220 Charenton-le-pont

Bercy 2 / Pelouse de Reuilly : environ 15 min de marche, 3 min avec le tramway T3a ou prendre le petit train électrique gratuit tous les vendredis, week-ends, jours fériés et pendant les vacances.

Médecins et policiers patrouillent durant la journée sur la Foire du Trône. En cas de problème, vous pouvez les interpeler pour qu’ils vous viennent en aide. Vous pouvez également vous rendre à droite de l’entrée principale où se trouve toute l’installation de sécurité.

La Foire du Trône est du vendredi 27 mars au lundi 25 mai 2026.

Du vendredi 27 mars 2026 au lundi 25 mai 2026 :

vendredi, samedi

de 12h00 à 01h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 12h00 à 23h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée 75012 PARIS

Afficher la carte du lieu Foire du Trône et trouvez le meilleur itinéraire

