La folie du patch !, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

La folie du patch ! Samedi 23 mai, 19h00 La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Réservation obligatoire au 05 45 360 365

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Tel(le) une princesse ou un chevalier des temps modernes, viens fabriquer ton écusson au fab-lab de la Micro-Folie, spécialement ouvert pour cette Nuit des Musées !

Pour les enfants de 6 à 10 ans, obigatoirement accompagnés d’un adulte. Durée: 15 minutes. Rendez-vous dans la salle pédagogique.

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Arts et traditions populaires du pays cognaçais.

Écoles flamande et hollandaise XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Objets d’arts décoratifs de style Art Nouveau.

Peintres régionaux.

Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.

Tel(le) une princesse ou un chevalier des temps modernes, viens fabriquer ton écusson au fab-lab de la Micro-Folie, spécialement ouvert pour cette Nuit des Musées !

© Musées de Cognac