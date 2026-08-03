LA FOLLIA AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA FOLLIA

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-08 20:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-08

Un vent de Folie souffle sur scène, la musique baroque n’est pas sage du tout !

La question se pose Aléxis Cárdenas est-il fou ? Fou de violon et fou de musique c’est certain. Mais sur scène, il siffle parfois, ou chante…est-il devenu fou ? Ne sait-il pas que la musique classique s’écoute dans un silence religieux et que la moindre plume qui tombe au sol perturbe l’écoute des auditeurs ?

Comme nous, Aléxis pense que ce qui est fou justement c’est d’avoir enfermé la musique classique dans des codes stricts et rigides réservés à des initiés. C’est fou d’avoir fait cela, et c’est fou d’avoir oublié l’excitation et la part d’improvisation qu’il pouvait y avoir lors des concerts à l’époque baroque. Fou aussi d’avoir appelé classique ce qui ne l’était pas. La musique baroque n’est pas classique…et la musique romantique non plus !

Les concerti de violon de Vivaldi débordent d’énergie, le Trille du Diable de Tartini dit déjà dans son titre la folie qui va le traverser (à moins d’imaginer que le Diable ne soit sage et classique ?), quant à la Follia…voyons voir…que peut bien vouloir signifier ce mot étrange venu d’ailleurs ?

Venez faire les fous avec nous et Aléxis. La musique baroque est un jaillissement permanent. Voyez là comme un feu d’artifice. Il nous suffira de laisser Aléxis allumer la mèche. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A whirlwind of madness sweeps across the stage—Baroque music is anything but tame!

L’événement LA FOLLIA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE