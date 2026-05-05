La Fondation Cartier pour l’art contemporain : visites éclair, Fondation Cartier, Paris

La Fondation Cartier pour l’art contemporain : visites éclair Samedi 23 mai, 19h00 Fondation Cartier Paris

Gratuit pour toutes et tous de 19h à minuit

Réservation en ligne conseillée : fondation.Cartier.com

Accès sans réservation sous réserve de disponibilité

Visites Éclair : de 19h à 23h, toutes les 30 minutes (durée : 20 min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Nuit européenne des musées 2026 : la Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvre gratuitement ses nouveaux espaces au Palais-Royal

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvre gratuitement ses portes et invite le public à découvrir son nouveau lieu au cœur de Paris, place du Palais-Royal.

Le temps d’une soirée, la Fondation Cartier propose une expérience de visite accessible à toutes et tous et fidèle à l’esprit de la manifestation. Le public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir Exposition Générale, qui met en perspective plus de quarante ans de création contemporaine à travers des œuvres issues de la Collection et des artistes ayant marqué l’histoire de la Fondation Cartier. L’occasion également d’explorer librement le nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel, dont l’architecture offre de multiples manières d’entrer en relation avec les œuvres.

Tout au long de la visite, les médiateurs et médiatrices culturelles de l’exposition proposent des visites Éclair toutes les 30 minutes à chaque étage et accompagnent les visiteurs et visiteuses pour répondre aux questions et favoriser les échanges.

Le public est également invité à découvrir La Manufacture, le tout nouvel espace de la Fondation Cartier dédié à la pratique plastique et à la médiation par le geste. Des ateliers et des temps d’initiation en accès libre y sont proposés tout au long de la soirée, offrant à chacun et chacune une façon d’entrer en relation avec les œuvres par la pratique.

Informations pratiques

Horaires : de 19h à minuit. Dernière entrée à 22h30. Fermeture progressive des salles à partir de 23h30.

Visites Éclair : de 19h à 23h, toutes les 30 minutes (durée : 20 min), accessibles avec votre billet gratuit à l’exposition.

Open workshop : accueil et accès libre en continu de 19h à 23h

De 19h à minuit : durant la Nuit européenne des musées, pour toute nouvelle adhésion, bénéficiez d’une carte Souvent + 1 (Duo) au prix de la carte Souvent Unique (solo), et accédez ainsi en illimité à la Fondation à deux pendant un an.

Rendez-vous au comptoir d’information & adhésion situé dans le hall pour bénéficier de cette offre.

Fondation Cartier 2 Place du Palais Royal, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France +33170654700 https://www.fondationcartier.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationcartier.com/tickets »}] À Paris, la Fondation Cartier ouvre en octobre 2025 ses nouveaux espaces au centre de la capitale et en face du Louvre, dans un bâtiment haussmannien édifié en 1855 dont l’intérieur a été totalement repensé par l’architecte Jean Nouvel. Il y a conçu une architecture dynamique composée de cinq plateformes, modulables sur 11 positions en hauteur, permettant de nombreuses combinaisons de volumes, de verticalités et de variations de lumière pour y démultiplier les possibilités pour la programmation. Sur 8500 m2 d’espaces accessibles aux publics, dont 6500 m2 de surfaces d’expositions, l’architecture agit pleinement en tant que dispositif scénographique au service du large spectre des arts visuels, de la photographie, du cinéma, des métiers d’art, de la performance, du spectacle vivant et de la science.

La Collection de la Fondation Cartier est née avec la création de l’institution et rassemble aujourd’hui plus de 4 500 œuvres, 500 artistes de 60 nationalités. Metro 1 et 7 – Arrêt Palais-Royal – Musée du Louvre.

Visite commentée flash

©Marc Domage