Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

LA FONDATION DU RIEN

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-24

Un spectacle de théâtre pertinemment absurde abordant un problème largement répandu le manque de temps !

La Fondation du Rien ou l’art de ne rien faire…

Après L’Origine du monde (46×55) et À ne pas rater, La Vaste Entreprise revient sur le Clermontais avec une solution concrète à un problème largement répandu le manque de temps.

Pour en finir avec les journées trop chargées, La Fondation du Rien propose un très alléchant catalogue d’activités, auxquelles on peut s’inscrire sans crainte puisqu’elles seront systématiquement annulées. Une solution diablement efficace pour pouvoir enfin jouir d’une plage de temps libre. Ça va vous changer la vie.

Laissez-vous guider dans cet univers jubilatoire et pertinemment absurde !

Dès 12 ans

Gratuit, sur réservation .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29 billetterielesillon@cc-clermontais.fr

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English : LA FONDATION DU RIEN

A delightfully absurd play that tackles a widespread problem: the lack of time!

L’événement LA FONDATION DU RIEN Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS