La Forêt dans l’assiette Briare
samedi 8 août 2026 · Briare
Informations pratiques
Briare
La Forêt dans l’assiette
Trousse-bois Briare Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Partez à la découverte des richesses comestibles de la forêt lors d’une animation nature proposée par ÉcoloKaterre à Trousse-Bois. Une sortie ludique et pédagogique pour apprendre à reconnaître les trésors culinaires du sous-bois.
ÉcoloKaterre vous invite à participer à une animation nature intitulée La forêt dans l’assiette , le samedi 8 août à Trousse-Bois, à Briare. Au fil d’une balade, découvrez les plantes et arbres qui offrent de véritables trésors culinaires et apprenez à reconnaître les espèces comestibles en toute sécurité. Une sortie conviviale et enrichissante, accessible dès 8 ans, pour mieux comprendre la nature qui nous entoure. .
Trousse-bois Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47
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English :
Set out to discover the edible treasures of the forest during a nature activity organized by ÉcoloKaterre in Trousse-Bois. A fun and educational outing to learn how to identify the culinary treasures of the forest floor.
L’événement La Forêt dans l’assiette Briare a été mis à jour le 2026-08-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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