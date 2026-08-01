Informations pratiques

Briare

La Forêt dans l’assiette

Trousse-bois Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Partez à la découverte des richesses comestibles de la forêt lors d’une animation nature proposée par ÉcoloKaterre à Trousse-Bois. Une sortie ludique et pédagogique pour apprendre à reconnaître les trésors culinaires du sous-bois.

ÉcoloKaterre vous invite à participer à une animation nature intitulée La forêt dans l’assiette , le samedi 8 août à Trousse-Bois, à Briare. Au fil d’une balade, découvrez les plantes et arbres qui offrent de véritables trésors culinaires et apprenez à reconnaître les espèces comestibles en toute sécurité. Une sortie conviviale et enrichissante, accessible dès 8 ans, pour mieux comprendre la nature qui nous entoure. .

Trousse-bois Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

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English :

Set out to discover the edible treasures of the forest during a nature activity organized by ÉcoloKaterre in Trousse-Bois. A fun and educational outing to learn how to identify the culinary treasures of the forest floor.

L’événement La Forêt dans l’assiette Briare a été mis à jour le 2026-08-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX