La forêt des âmes, Habitation La Ramée – Sainte-Rose – Guadeloupe, Sainte-Rose
lundi 21 septembre 2026 · Habitation La Ramée - Sainte-Rose - Guadeloupe · Sainte-Rose
Informations pratiques
La forêt des âmes Lundi 21 septembre, 09h00 Habitation La Ramée – Sainte-Rose – Guadeloupe Guadeloupe
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00
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L’exposition s’attache à travers la mémoire photographique de faire émerger des lieux, des récits, des rites, des paysages, ces mémoires deviennent des formes de connaissance à part entière.
Anaïs VERSPAN Daniel DABRIOU Yvan Cimadure Méri Daniel NLANDU
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