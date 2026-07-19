La formule gagnante Casino JOA Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

La formule gagnante

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08

Cet été, profitez de la Formule Gagnante au Casino JOA de Lons-le-Saunier

Un repas savoureux et un moment de divertissement le combo loisirs tout-en-un pour seulement 28 euros.

Côté Restaurant Le Menu du Chef

Installez-vous et laissez-vous porter par une cuisine conviviale. Notre formule comprend

– L’Entrée du jour (fraîche et de saison)

– Le Plat du jour (cuisiné avec soin)

– Le Dessert du jour (la touche sucrée pour bien finir)

Côté Casino Le Frisson du Jeu

Prolongez votre moment de détente. Pour chaque formule achetée, bénéficiez de

5 euros de crédits de jeu inclus pour vous amuser sur nos machines à sous ou nos tables électroniques. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La formule gagnante

L’événement La formule gagnante Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION