La Foulée Chesnaycourtoise, Arboretum de Versailles-Chèvreloup, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

La Foulée Chesnaycourtoise Dimanche 4 octobre, 09h00 Arboretum de Versailles-Chèvreloup Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30, route de Versailles Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

Sportifs confirmés, coureurs du dimanche, marcheurs et enfants : la Foulée Chesnaycourtoise revient le dimanche 4 octobre pour une édition anniversaire plus festive que jamais et ouverte à tous.

Ville du Chesnay-Rocquencourt