La Foulée Chesnaycourtoise, Arboretum de Versailles-Chèvreloup, Le Chesnay-Rocquencourt
dimanche 4 octobre 2026 · Arboretum de Versailles-Chèvreloup · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
La Foulée Chesnaycourtoise Dimanche 4 octobre, 09h00 Arboretum de Versailles-Chèvreloup Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30, route de Versailles Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Sportifs confirmés, coureurs du dimanche, marcheurs et enfants : la Foulée Chesnaycourtoise revient le dimanche 4 octobre pour une édition anniversaire plus festive que jamais et ouverte à tous.
Ville du Chesnay-Rocquencourt
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