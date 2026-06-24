Obernai

La Foulée Rose d’Obernai

Parking des Remparts, Halle Gruber Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 15:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Un évènement solidaire de 5,5 km en marche ou course à pied pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Les bénéfices sont reversés à l’ICANS. Stands et animations, buvette et petite restauration.

Octobre Rose en faveur de la recherche contre le Cancer Marche et course autour de la ville.

Deuxième édition un évènement solidaire de 5,5 km pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Plus qu’un simple événement sportif, c’est un moment de partage, de mobilisation et d’espoir pour faire avancer la recherche et rappeler que, toutes et tous, nous sommes unis contre le cancer.

Organisée sous forme de course à pied et de marche ludique et sécurisée, cette initiative s’adresse aux adultes (18 ans et plus) pour la course, et reste ouverte à toutes et tous pour la marche petits et grands, jeunes et moins jeunes. Chacun, à son rythme, peut s’engager et contribuer à cette cause essentielle.

Dans les rues d’Obernai, sur un parcours de 5,5 km mêlant sport, solidarité et convivialité, venez rassembler vos énergies et porter ensemble un message fort l’espoir progresse avec chaque pas.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’ICANS. Stands et animations sur le parcours, buvette et petite restauration. .

Parking des Remparts, Halle Gruber Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est obernai.ecomobilites@gmail.com

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English :

A 5.5 km walk or run in support of the fight against breast cancer. Profits go to ICANS. Stands and entertainment, refreshments and snacks.

L’événement La Foulée Rose d’Obernai Obernai a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme d’Obernai