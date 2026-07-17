La fragilité des grisailles peintes sur les vitraux, Atelier Baudoin & Monique, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

La fragilité des grisailles peintes sur les vitraux 19 et 20 septembre Atelier Baudoin & Monique Val-de-Marne

Inscription uniquement par mail. Veuillez préciser notre nom, le nombre de personnes ainsi que le jour et le créneau horaire souhaité. Nous vous répondrons pour confirmer votre inscription dans les meilleurs délais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Peinture emblématique de l’art du vitrail, la grisaille subit de nombreuses altérations qui souvent compromettent la lisibilité des verrières que nous découvrons dans les monuments. Autour de la thématique » Patrimoine en péril » nous vous présenterons des vitraux dont les grisailles ont évolué au cours du temps : nous retrouverons le peintre-verrier de Notre-Dame de Paris, Maréchal de Metz, dans les compositions gigantesques conçues pour la basilique Saint Maurice d’Epinal ( XIXe siècle ) et les précieuses peintures sur verre de la verrière de Saint Nicolas ( XIIIe siècle ) conservée à l’église Saint-Germain d’Auxerre à Santeny en Ile de France. Les travaux de restauration en cours sur ces deux édifices ont ainsi un dénominateur commun à 6 siècles d’écart : la fragilité de leur décor.

Atelier Baudoin & Monique 43 bis rue Viala 94100 Saint Maur des Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 0625864363 http://www.vitrail-baudoin.com [{« type »: « email », « value »: « atelierbaudoin@orange.fr »}] Dirigé par deux conservatrices-restauratrices, Isabelle Baudoin et Julie Monique, l’atelier se consacre depuis 1992 à la conservation-restauration du patrimoine vitrail, tout en gardant une ouverture sur la création et la formation des jeunes. A 10 mn à pieds du RER A Champigny-Saint-Maur , l’atelier est situé dans une petite ruelle qui relie le boulevard de Champigny à l’avenue Joffre. Une place de stationnement est disponible juste devant l’atelier pour les personnes ayant du mal à se déplacer.

Atelier découverte de l’art du vitrail

© Atelier Baudoin & Monique