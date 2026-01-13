La France en chansons Théâtre municipal Gray

La France en chansons

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Emilie et Benoît, futurs mariés, invitent leurs témoins en week-end à la campagne afin de préparer leur mariage.

Caro et Alice du côté d’Emilie et Jake pour Benoît. Une retraite joyeuse, sereine et pleine de bonne volonté…

Enfin sur le papier. Car ce week-end va être le théâtre de situations cocasses, drôles et émouvantes ainsi que de révélations intenses.

Un tourbillon de vie rythmé par les plus grands tubes français venant des 4 coins de nos régions.

Un tourbillon dans lequel nos 5 amis vont réapprendre l’amour et l’amitié. .

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La France en chansons

L’événement La France en chansons Gray a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY