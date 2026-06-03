La frangine en concert LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

La frangine en concert

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Un univers électro pop swing plein d’énergie et de bonne humeur.

Après plus de 10 ans de scène et plus de 700 concerts, La Frangine revient avec un spectacle pétillant porté par Angèle, François et Jean-Baptiste.

À travers des chansons et musiques revisitées, le trio propose un mélange original où la pop, le swing, l’électro et les sonorités actuelles se rencontrent dans une ambiance moderne et festive. Nourrie par de nombreuses expériences de scène et le contact avec les publics, Angèle insuffle au projet une énergie communicative et un univers plein de fraîcheur.

Entre rythmes entraînants, mélodies revisitées et bonne humeur, La Frangine t’embarque dans un concert vivant et chaleureux où les sourires, la danse et le partage sont toujours au rendez-vous.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

An electro-pop swing universe full of energy and good humor.

After more than 10 years on stage and over 700 concerts, La Frangine returns with a sparkling show featuring Angèle, François and Jean-Baptiste.

Through their revisited songs and music, the trio offers an original blend of pop, swing, electro and contemporary sounds in a modern, festive atmosphere. Nurtured by her many years of stage experience and contact with audiences, Angèle infuses the project with infectious energy and a universe full of freshness.

With their lively rhythms, revisited melodies and good humor, La Frangine will take you on a warm, lively concert where smiles, dancing and sharing are always on the agenda.

L’événement La frangine en concert Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65