La Fraternelle Apéros concerts Maison du Peuple Saint-Claude
jeudi 9 juillet 2026 · Maison du Peuple · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
La Fraternelle Apéros concerts
Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09
Tout l’été, La Fraternelle vous donne rendez-vous chaque jeudi pour ses apéros-concerts. Profitez d’une ambiance conviviale et festive pour découvrir des artistes, partager un moment entre amis ou en famille et savourer les douces soirées estivales à Saint-Claude. .
Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
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English : La Fraternelle Apéros concerts
L’événement La Fraternelle Apéros concerts Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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