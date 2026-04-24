La Fraternelle Apéros concerts Maison du Peuple Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

La Fraternelle Apéros concerts

Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09

Tout l’été, La Fraternelle vous donne rendez-vous chaque jeudi pour ses apéros-concerts. Profitez d’une ambiance conviviale et festive pour découvrir des artistes, partager un moment entre amis ou en famille et savourer les douces soirées estivales à Saint-Claude. .

Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La Fraternelle Apéros concerts

L’événement La Fraternelle Apéros concerts Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE