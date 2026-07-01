La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR Saint-Claude
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Jeudi 23 juillet à 18h30
Musiques, arrangements, textes et chant I Corinne Guimbaud, Claire Chiabaï, Véronique Ravier, Marisa Simon
Mise en scène I Cécile Martin
Coach vocal I Julien Habib, Alexandra Gatica
Costumes I Magali Gineau Delyon
Création Son I Stéphanie Leportier
Régie Son I Stéphanie Leportier & Nicolas Poisson
Un spectacle décapant, drôle et résolument féministe.
Quatre femmes, quatre voix, 30 ans d’amitié et de lutte.
Avec humour et impertinence, elles chantent leur féminisme en perpétuelle évolution des premières règles aux premières rides, des désillusions du couple aux surprises de la ménopause.
Le monde a changé, leurs filles ont grandi avec #MeToo, et le dialogue entre générations s’impose…
Histoire de révoltes et refus de faire rimer vieillesse avec sagesse ce nouvel opus, ponctué des chansons-phares du Quartet Buccal, est une ode aux révoltes et aux bouleversements.
Cre´e´ en 1994, avec 17 spectacles a` son actif, le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tendres et dro^les. Elles revendiquent une liberte´ de paroles et se donnent le droit de passer par tous les e´tats . .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
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English : La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR
L’événement La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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