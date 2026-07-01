Informations pratiques

Saint-Claude

La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Jeudi 23 juillet à 18h30

Musiques, arrangements, textes et chant I Corinne Guimbaud, Claire Chiabaï, Véronique Ravier, Marisa Simon

Mise en scène I Cécile Martin

Coach vocal I Julien Habib, Alexandra Gatica

Costumes I Magali Gineau Delyon

Création Son I Stéphanie Leportier

Régie Son I Stéphanie Leportier & Nicolas Poisson

Un spectacle décapant, drôle et résolument féministe.

Quatre femmes, quatre voix, 30 ans d’amitié et de lutte.

Avec humour et impertinence, elles chantent leur féminisme en perpétuelle évolution des premières règles aux premières rides, des désillusions du couple aux surprises de la ménopause.

Le monde a changé, leurs filles ont grandi avec #MeToo, et le dialogue entre générations s’impose…

Histoire de révoltes et refus de faire rimer vieillesse avec sagesse ce nouvel opus, ponctué des chansons-phares du Quartet Buccal, est une ode aux révoltes et aux bouleversements.

Cre´e´ en 1994, avec 17 spectacles a` son actif, le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tendres et dro^les. Elles revendiquent une liberte´ de paroles et se donnent le droit de passer par tous les e´tats . .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR

L’événement La fraternelle concert Quartet Buccal #VNR Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)