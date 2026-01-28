La fraternelle Danse: Intimacy Germain Zambi & Florentin Ginot Saint-Claude

La fraternelle Danse: Intimacy Germain Zambi & Florentin Ginot

Intimacy est une histoire de rencontres, celle du danseur Germain Zambi et du musicien Florentin Ginot, et celle du choc entre reliques musicales et Krump, cette danse si intense venue tout droit du Los Angeles des années 2000.

À l’origine des musiques présentées tout au long de la soirée, un voyage dans des collections de chants et danses populaires anciennes, qui ont traversé les siècles de manière orale, venant de Galice (Renaissance), Ecosse et Irlande (XVIIe). Une poétique de l’écoute se dégage de ces musiques par leur simplicité, leur vivacité, leur liberté.

Florentin Ginot a arrangé ce répertoire pour sa contrebasse et quelques instruments traditionnels (vielle à roue). Il accompagne ces Songs de reliques musicales filtrées par ses samplers et effets modernes. Un dialogue avec le passé que Germain Zambi accroche, module et fait tourner au sein de la figure du cercle, si chère à la communauté Krump. Alternant stomps, armswings, chest pops et buck faces, le danseur surgit dans cette esthétique musicale, invitant le public à pénétrer son espace intime. .

