La fraternelle Musique: La Saga des vagues Machado & Chemirani Jazz du monde Saint-Claude

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Sam. 28 Mar. 20h30 au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Jean-Marie Machado affectionne les formations qui sortent des sentiers battus.

Deux artistes. Pour une multitude d’instruments, zarb, cloches et différentes sortes de métaux, daf, batterie sur mesure, darbouka, udu… Une multitude de sons, de couleurs, de timbres. Et au milieu un piano. Un piano qui chante les mélodies dans toute sa nudité, avec lyrisme, en résonance avec les percussions. Celles de Keyvan Chemirani, maître incontesté du zarb et des percussions digitales, détenteur d’un héritage paternel immense, riche d’une époustouflante dextérité.

Ensemble, dans un dialogue à mi-voix, tantôt à l’unisson, tantôt entrecroisant leurs conversations, ils nous invitent à un voyage d’inventivité et de surprises, dans une atmosphère originale et captivante.

Ces deux compères, qui ont partagé la scène à plusieurs reprises dans des contextes très variés, nous ouvrent la porte à une aventure musicale faite d’échanges et d’hybridations poétiques et généreuses.

Jean-Marie Machado démontre combien la quête de l’inouï, projet après projet, reste son horizon. Jean-François Mondot .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

