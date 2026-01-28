La fraternelle Musique: Primitive Sensoriality Jean-Marie Machado Saint-Claude

La fraternelle Musique: Primitive Sensoriality Jean-Marie Machado

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

2026-03-29

Dim. 29 Mar. 17h00 au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Musicien explorateur au long cours, porteur d’un langage sans frontières, le pianiste Jean-Marie Machado propose un concert solo au format inédit et au dispositif scénique intimiste qui vise à envelopper le public dans la musique.

Donnant lieu à l’enregistrement d’un album live, ce concert en piano solo se profile à la façon du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett totalement ouvert à l’inattendu, au coeur battant de l’instant, la poésie à fleur de touches.

Conçu spécialement pour le CENTQUATRE-PARIS, il se place sous le signe prometteur d’une ‘‘épure généreuse’’.

D’improvisations en compositions, sous des formes très variées, Jean-Marie Machado mène depuis près de quarante ans une recherche musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une oscillation ouverte entre jazz, classique et musiques du monde.

Rien n’arrête Machado et surtout pas les conventions ni les frontières esthétiques musicien amoureux du timbre comme du rythme, il trouve dans les effectifs les plus variés des couleurs et une vigueur toujours renouvelée.

jeanmariemachado.com

Cantabile est conventionnée par la DRAC Île-de-France, aidée par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Elle reçoit le soutien du CNM, de la Spedidam et de l’Adami, du Fonds de création lyrique .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

English : La fraternelle Musique: Primitive Sensoriality Jean-Marie Machado

