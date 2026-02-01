La fraternelle Théâtre: deux tibias & avis aux intéressés collectif homeless Saint-Claude

La fraternelle Théâtre: deux tibias & avis aux intéressés collectif homeless

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Ven. 05 Juin à 20h30 au théâtre de la maison du peuple à Saint-Claude.

Le collectif homeless présente deux pièces courtes bouleversantes du grand dramaturge australien Daniel Keene qui, à travers une écriture précise, crue et poétique, nous parle de la solitude extrême, de l’abandon, des difficultés de communication entre les êtres humains, mais aussi de l’amour et de la tendresse.

Il nous montre un autre monde, parallèle au nôtre, où le terrible est quotidien et la bonté plus courante que notre charité.

Des personnages solitaires qui prennent soin les uns des autres jusqu’au dernier moment.

Qui sait ?, ce monde que nous rejetons est peut-être meilleur que le nôtre… .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

