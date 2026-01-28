La fraternelle théâtre Les femmes de Barbe Bleue Troupe de La frat’ Saint-Claude

La fraternelle théâtre Les femmes de Barbe Bleue Troupe de La frat’

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

ven. 13 Mar. à 20h30

sam. 14 Mar. 20h30 au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude

Qu’y a-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un prédateur ?

Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir… Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce mal qui se cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs.

Cette création collective explore les mystères et les parts obscures du conte de Perrault et révèle les rapports de domination dans notre société. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

English : La fraternelle théâtre Les femmes de Barbe Bleue Troupe de La frat’

