La fresque des féminismes, Musée du Compagnonnage, Tours

Informations pratiques

La fresque des féminismes Samedi 19 septembre, 10h00 Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Animé par le collectif HF+ Centre Val de Loire dans la cour du musée, cet atelier revient sur les grands mouvements et les dates clés des luttes féministes de ce dernier siècle.

Musée du Compagnonnage 8 Rue Nationale, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247216220 https://musees.tours.fr L’ancienne abbaye forme un ensemble complet de bâtiments comprenant l’église abbatiale, le bâtiment Est renfermant une salle capitulaire voûtée surmontée d’un dortoir, les bâtiments nord renfermant des dépendances et les anciens celliers voûtés occupant la face ouest. Le cloître entourant la cour carrée formée par ces bâtiments, a disparu. Tram A – arrêt Portes de Loire.

Animé par le collectif HF+ Centre Val de Loire dans la cour du musée, cet atelier revient sur les grands mouvements et les dates clés des luttes féministes de ce dernier siècle.