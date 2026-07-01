La Gabarre Fumélois circuit Passage d’Ecluse Fumel
vendredi 24 juillet 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
La Gabarre Fumélois circuit Passage d’Ecluse
Rue du Lot Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
Prolongez la croisière jusqu’à l’écluse manuelle d’Orgueil et découvrez son fonctionnement authentique en direct. Un parcours idéal pour profiter pleinement des rives sauvages du Lot.
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Rue du Lot Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70 accueil@valleedulotetgaronne.fr
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English :
Extend your cruise to the manual lock at Orgueil and see how it works firsthand. This is the perfect route to fully enjoy the wild banks of the Lot.
L’événement La Gabarre Fumélois circuit Passage d’Ecluse Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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