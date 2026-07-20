Informations pratiques

Fumel

La Gabarre Fumélois circuit Transbord’Lot

Rue du Lot Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-09-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-03 2026-09-06

Vivez l’expérience unique du transbordeur de Fumel la gabarre s’élève dans les airs avant de reprendre la navigation ! Puis cap sur Libos entre patrimoine industriel et balade tranquille au fil de l’eau.

Vivez l’expérience unique du transbordeur de Fumel la gabarre s’élève dans les airs avant de reprendre la navigation ! Puis cap sur Libos entre patrimoine industriel et balade tranquille au fil de l’eau. .

Rue du Lot Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70 accueil@valleedulotetgaronne.fr

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English :

Enjoy the unique experience of the Fumel ferry: the barge rises into the air before setting sail again! Then head to Libos for a blend of industrial heritage and a leisurely cruise along the river.

L’événement La Gabarre Fumélois circuit Transbord’Lot Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne