La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles
La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles dimanche 16 août 2026.
Versailles
La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée)
Versailles Yvelines
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
8-17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-08-16
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Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr
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English : Gallery of the Sculptures and Casts Versailles Sculptures Louvre’s Mouldings collections
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L’événement La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
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