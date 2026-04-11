Versailles

La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée)

Versailles Yvelines

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

8-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Révisez votre mythologie et venez découvrir Athènes et Rome à Versailles ! Dépaysement garanti dans le cadre grandiose des écuries du roi où vous accueillent les reproductions anciennes des plus célèbres sculptures de l’Antiquité grecque et romaine…

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Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

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English : Gallery of the Sculptures and Casts Versailles Sculptures Louvre’s Mouldings collections

Come and discover Athens and Rome in France!

L’événement La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc