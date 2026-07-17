Visite guidée thématique : Un jardin de transmission depuis l’origine, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée thématique : Un jardin de transmission depuis l’origine Dimanche 26 juillet, 15h30 Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Yvelines

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € (entrée + visite guidée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Le Potager du Roi incarne un lieu de transmission où se croisent, depuis son origine, savoir-faire et innovation. Au XIXe siècle, il devient un site majeur d’enseignement avec la création de l’École nationale d’horticulture. L’art de la culture des arbres fruitiers en espalier y atteint un haut niveau de maîtrise et l’enseignement s’enrichit de disciplines scientifiques. À partir de 1945, on enseigne le paysage et l’art des jardins, pour donner naissance en 1976 à l’École nationale supérieure de paysage, et en 2025 à l’École supérieure de jardin. Entre héritage et innovation, le Potager du Roi demeure plus que jamais un espace vivant de transmission.

Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 24 62 62 http://www.potager-du-roi.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/?hc_ref=SEARCH&fref=nf [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecole-paysage.fr/fr/agenda/un-jardin-de-transmission-depuis-lorigine »}] Créée sur le site du Potager du Roi, à Versailles, et forte d’une histoire liée à l’enseignement horticole et à une production agricole qui remonte au XVIIe siècle, l’École nationale supérieure de paysage a été pionnière dans le mouvement de définition de l’école française du paysage. Avec 9 hectares en plein cœur de Versailles, le Potager du Roi se veut depuis l’origine un modèle dans l’évolution des pratiques agricoles et alimentaires en milieu urbain. Chef-d’œuvre de l’art du jardin régulier dit « à la française », le site de l’École nationale supérieure de paysage a été créé sous Louis XIV pour fournir la table du roi en fruits et légumes. Classé au titre des monuments historiques et Jardin remarquable, il fait partie intégrante du domaine de Versailles inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’École nationale supérieure de paysage y poursuit aujourd’hui une activité de production tournée vers les circuits courts et respectueuses de l’environnement, tout en développant les liens avec la formation, la recherche et la création

Une visite thématique pour découvrir ce lieu entre héritage et innovation