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Soirée jeux, Ludothèque de Versailles, Versailles

vendredi 17 juillet 2026 · Ludothèque de Versailles · Versailles

Soirée jeux, Ludothèque de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Ludothèque de Versailles
Adresse
27, rue du Vieux Versailles - 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Participation libre sur inscription

Soirée jeux Vendredi 17 juillet, 19h30 Ludothèque de Versailles Yvelines

Participation libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00

Pensez à venir avec des chaussons ou chaussettes chaudes si vous le souhaitez pour circuler dans l’espace.
Boissons, contributions salées et sucrées sont les bienvenues !

Ludothèque de Versailles 27, rue du Vieux Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ludothequeversailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 21 60 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ludotheque-de-versailles/evenements/soiree-jeux-de-juillet-2026 »}]
La Ludothèque vous invite à participer à sa nouvelle soirée jeux, seul, en famille ou entre amis, pour un moment complètement ludique autour de nos jeux de société ! Dès 8 ans.

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