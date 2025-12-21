Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Fête Nationale Jardins du Château de Versailles Versailles
Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Fête Nationale Jardins du Château de Versailles Versailles mardi 14 juillet 2026.
Tarif : 40 – 40 – 41 EUR
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14 23:05:00
2026-07-14
Venez fêter le 14 juillet au Château de Versailles !
Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89
English : The Night Fountains Show 2026 Bastille Day
Come and celebrate the French National Day at the Palace of Versailles, for 14th July !
