Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Fête Nationale Jardins du Château de Versailles Versailles

Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Fête Nationale

Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 40 – 40 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14 23:05:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez fêter le 14 juillet au Château de Versailles !

.

Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Night Fountains Show 2026 Bastille Day

Come and celebrate the French National Day at the Palace of Versailles, for 14th July !

L’événement Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Fête Nationale Versailles a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc