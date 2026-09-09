La généalogie en ligne, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

La généalogie en ligne Vendredi 9 octobre, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T16:00:00+02:00

Comment partir à la recherche de ses ancêtres grâce à Internet ?

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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