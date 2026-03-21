La généalogie juive – Conférence. Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Le Cercle de Généalogie Juive (CGJ), première association de généalogie juive française présentera ses activités (conférences, publication, revue, fonds de documentation, site…) et la manière d’entamer ou d’approfondir sa généalogie juive, en France mais aussi hors de France (Europe de l’Est et centrale, Afrique du Nord, pays limitrophes …).

www.genealoj.org

Venez rencontrer le Cercle de Généalogie Juive, et découvrir la revue Généalo-J.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris



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