La Goguette du Maquis Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne
La Goguette du Maquis Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne dimanche 3 mai 2026.
Les Vallées de la Vanne
La Goguette du Maquis
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez chanter sur la scène du Maquis une chanson dont vous aurez réécrit les paroles de préférence sur le thème et les chansons de l’artiste tirés au sort le mois précédent.
Répétition à partir de 17 heures, merci d’envoyer les airs choisis avant le vendredi précédent à nos talentueux accompagnateurs .
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15
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English : La Goguette du Maquis
L’événement La Goguette du Maquis Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais
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