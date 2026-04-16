Salon des Arts Potagers Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Les Vallées de la Vanne

Salon des Arts Potagers

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-04-30

Depuis 2006, tous les printemps Le Maquis de Vareilles propose une petite exposition collective, participative et fantaisiste autour du jardin sous toutes ses formes avec un thème général.

Cette année le thème proposé est Les carottes sont cuites, la fin des haricots, être dans les choux,… , la plupart des expressions liées au jardin potager et aux légumes sont souvent négatives mais humoristiques et très imagées donc on doit pouvoir les illustrer ou les mettre en scène de façon amusante, en inventer, en détourner, en dégôter des rares, des incongrues, des exotiques, des régionnales, etc…

Si ce sujet vous inspire, créations, collections personnelles, textes, chansons, films, photos, peintures, collages, tampons, moulages, pochoirs, gravures, dessins, installations, objets, décorations, montages, conférences, et tout ce qui peut-être exposé ou accroché aux murs du Maquis ou partagé sur la page facebook https://www.facebook.com/salondesartspotagers/ sur ce sujet sont les bienvenus, merci de nous contacter et d’en parler à vos amis.

Le Salon des Arts Potagers, ça sera du jeudi 30 avril au dimanche 7 juin 2026 au Maquis de Vareilles, et en plus bien sûr sur cette période, il y aura aussi échanges de graines, de plants et une boite à livres spécial jardin. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15

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English : Salon des Arts Potagers

L’événement Salon des Arts Potagers Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais