Le Goût des Discussions Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne
Le Goût des Discussions Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne vendredi 1 mai 2026.
Les Vallées de la Vanne
Le Goût des Discussions
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
En ce jour de 1er mai, voici une conférence-débat sur le travail sous toutes ses formes, salarié/indépendant, visible/invisible, rémunéré/gratuit, à distance et sans distance, au-delà de l’emploi… Un florilège de réflexions que Violaine Delteil et Pierre Lénel partagent en duo, à partir d’ouvrages incontournables que vous pourrez retrouver ce soir-là à la librairie du maquis.
Ce que le travail fait à nos vies, comment le travail nous aide à vivre ou nous en empêche, matériellement, psychiquement, comment nos activités débordent du travail pour des combinaisons originales et multiples que le travail de la sociologie cherche à approcher. Venez travailler ces questions avec nous au Maquis ! .
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15
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English : Le Goût des Discussions
L’événement Le Goût des Discussions Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais
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