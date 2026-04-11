Noraya Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Les Vallées de la Vanne

Noraya

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Noraya est une voix qui traverse les frontières.

Née d’un héritage franco-algérien, elle grandit dans un paysage où cohabitent la danse classique, les mélodies du jazz et les polyphonies du monde. Très tôt, elle cherche des ponts, des passerelles, des cultures à mélanger. Elle construit un univers musical à son image nomade, tendre, vibrant. Autrice-compositrice qui s’est imposée sur la scène folk francophone par la douceur de sa voix et la sincérité de ses textes, portée par une guitare épurée et des arrangements discrets, elle signe une musique intimiste où chaque chanson ressemble à une confidence murmurée. Noraya raconte les femmes d’aujourd’hui leurs fractures, leurs vertiges, leur grâce tenace. Elle explore les zones d’ombre et de lumière qui traversent le quotidien, entre doutes silencieux et élans d’espoir. Son écriture, à la fois simple et profondément poétique, invite l’auditeur à ralentir et à habiter pleinement l’instant présent. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15

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English : Noraya

L’événement Noraya Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais