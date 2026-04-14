La Gourinoise contre le cancer Gourin
La Gourinoise contre le cancer Gourin dimanche 11 octobre 2026.
Gourin
La Gourinoise contre le cancer
Tronjoly Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
12e édition ! Différents circuits de 3, 7, 11, 16 et 22 km sont proposés au départ du château de Tronjoly. RDV à 9h30 pour l’échauffement et un départ collectif à 10h ! .
Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 66 34 72 27
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English :
L’événement La Gourinoise contre le cancer Gourin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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