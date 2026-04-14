Gourin

La Gourinoise contre le cancer

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

12e édition ! Différents circuits de 3, 7, 11, 16 et 22 km sont proposés au départ du château de Tronjoly. RDV à 9h30 pour l’échauffement et un départ collectif à 10h ! .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 66 34 72 27

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English :

L’événement La Gourinoise contre le cancer Gourin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan