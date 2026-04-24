La Goutte d’eau. Stéphane Thidet, Chapelle de La Grave, Toulouse

La Goutte d’eau. Stéphane Thidet 22 mai – 4 octobre Chapelle de La Grave Haute-Garonne

9€ | 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T11:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Une œuvre inspirée par la mémoire du fleuve

En 2025, Toulouse a commémoré les 150 ans de la crue historique de la Garonne, catastrophe qui a profondément marqué la mémoire de la ville.

Sans chercher à reconstituer l’événement, Stéphane Thidet propose un contrepoint sensible. Plutôt que de représenter la violence du fleuve, l’artiste s’attache à l’instant minimal : la goutte d’eau, fragile et presque imperceptible.

À travers cette approche, l’installation évoque la puissance ambivalente de l’eau, à la fois source de vie et force capable de transformer durablement les paysages et les villes.

Une expérience d’écoute et d’attention

L’installation invite le visiteur à ralentir et à prêter attention à des phénomènes presque imperceptibles. Celui-ci n’est pas simplement face à une œuvre ou un objet : il entre dans un rythme, entre silence, attente et apparition.

À la Chapelle de La Grave, le son, l’espace et le temps se répondent. L’architecture devient alors un instrument qui révèle la présence discrète mais persistante de l’eau.

Des visites flash sont organisées pour découvrir l’installation, son objet et son écho à la mémoire du lieu.

Vernissage le vendredi 22 mai de 18h30 à 22h.

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Une installation monumentale où une simple goutte d’eau transforme l’architecture en un espace d’écoute et de perception.

©Stéphane Thidet