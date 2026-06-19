La Goutte d’or s’arrache au bitume : conférence Prendre soin de la rue Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Depuis quelques années, des habitants de la Goutte d’Or ont pris l’initiative de végétaliser la rue afin de prendre soin de cet espace que nous partageons quotidiennement. Nous proposons de raconter ces expérimentations et de réfléchir ensemble aux liens, aux négociations comme aux tensions qu’elles ont générées dans le quartier.

La Goutte d’Or s’arrache au bitume Festival des jardins

partagés est un événement de l’automne à ne pas rater à la Goutte d’or,

programmé par un collectif d’associations, en partenariat avec

l’université Paris Nanterre, la bibliothèque Goutte d’or et l’Institut

des Cultures d’islam.

Le collectif organisateur de ce festival inclut les cinq jardins

partagés du quartier : Jardins Aziza et Bashung (la Goutte Verte), l’Univert

(Halage), le Jardin de la Table ouverte (La Table Ouverte) le Jardin de

l’Assommoir (Art&A), la bibliothèque de la Goutte d’Or, Virginie Milliot

anthropologue urbaine (Université Paris Nanterre), le Collectif 4C et

l’association Graine de Jardins, ainsi que l’Institut des Cultures d’Islam, les enfants de la Goutte d’Or.

Il comprend des conférences, des balades à travers les jardins et espaces verts du quartier, des ateliers de dessin botanique, de cueillette et de cuisine, des expositions de photos et de dessins, des projections de films.

Prendre soin de la rue ? Végétalisation et négociations de l’espace public à la Goutte d’Or. Conférence débat avec Virginie Milliot (MCF Université Paris Nanterre), Emilie Guitard (chargée de recherche en anthropologie UMR 8586), Anne Plouzennec (Animatrice du jardin l’Univert) et Philippe Calandre (Fondateur du jardin de l’assommoir) :



Modération : Laurence Baudelet Stelmacher

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Réservation conseillée auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T18:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

+33153092610 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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