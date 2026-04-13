La grainothèque de la maison du jardinier, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

La grainothèque de la maison du jardinier Mercredi 29 avril, 14h00 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit,, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Nous vous proposons un temps convivial pour échanger des graines et partager vos bonnes pratiques de semis et de culture. Rendez-vous chaque dernier jeudi du mois : apportez les graines que vous souhaitez échanger !

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Venez découvrir notre grainothèque et la faire vivre maison jardinier

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