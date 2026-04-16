Bayeux

La Grande Braderie de Bayeux

Centre-ville Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 et samedi 18 juillet 2026, la Grande Braderie d’été anime le centre-ville de Bayeux.

Pendant deux jours, les commerçants des rues Saint-Malo, Saint-Martin, Saint-Jean, Larcher et Maréchal-Foch vous accueillent avec une large sélection d’articles à prix bradés.

Horaires 10h 19h

Le vendredi 17 et samedi 18 juillet 2026, la Grande Braderie d’été anime le centre-ville de Bayeux.

Pendant deux jours, les commerçants des rues Saint-Malo, Saint-Martin, Saint-Jean, Larcher et Maréchal-Foch vous accueillent avec une large sélection d’articles à prix bradés.

Horaires 10h 19h. .

Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

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English : La Grande Braderie de Bayeux

On Friday 17 and Saturday 18 July 2026, the Grande Braderie d’été will be bringing Bayeux town centre to life.

For two days, shopkeepers in the streets of Saint-Malo, Saint-Martin, Saint-Jean, Larcher and Maréchal-Foch will be welcoming you with a wide selection of items at bargain prices.

Openin…

L’événement La Grande Braderie de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bayeux Intercom