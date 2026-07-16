La grande braderie des médiathèques, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

La grande braderie des médiathèques Dimanche 13 septembre, 09h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

À l’occasion de cette édition anniversaire, la braderie prend de l’ampleur, avec l’ajout d’un espace supplémentaire, qui permettra d’accueillir plus de monde et donc de réduire le temps d’attente.

Offrez une seconde vie aux documents « désherbés* » ! En vente : des milliers de romans, BD, mangas, documentaires, albums jeunesse, revues, CD, jeux et jouets !

La plupart des documents seront vendus au prix de 1€. Certains « beaux-livres » ou certains jeux seront vendus au prix de 5€.

*Les ouvrages vendus sont issus d’un désherbage, opération indispensable qui consiste à retirer des collections d’une bibliothèque les documents obsolètes, défraîchis ou en surnombre.

Cette vente est réservée aux particuliers.

Paiements possibles en espèces, chèque ou par carte bancaire.

Le mercredi 16 septembre, de 10h à 13h, les écoles et associations Tourquennoises pourront bénéficier du don des romans, BD, mangas, documentaires, albums jeunesse, revues, CD, jeux et jouets qui n’auront pas trouver preneur à l’occasion de la braderie « tout public ».

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Le réseau des médiathèques de Tourcoing vous invite à sa 10e braderie.

Droits réservés