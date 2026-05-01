La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Kiosque à musique Sens
La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Kiosque à musique Sens samedi 16 mai 2026.
Sens
La Grande Chasse Aux Trésors de Sens
Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir le patrimoine de Sens autrement ! Une chasse aux trésors urbaine avec des énigmes mêlant histoire et observation !
Chasse aux trésors se déroulant de 15h à 17h Départ au kiosque à musique situé sur les promenades Maupéou
Venez avec votre stylo ! .
Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : La Grande Chasse Aux Trésors de Sens
L’événement La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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