La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Kiosque à musique Sens

Sens

La Grande Chasse Aux Trésors de Sens

Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir le patrimoine de Sens autrement ! Une chasse aux trésors urbaine avec des énigmes mêlant histoire et observation !

Chasse aux trésors se déroulant de 15h à 17h Départ au kiosque à musique situé sur les promenades Maupéou

Venez avec votre stylo ! .

Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : La Grande Chasse Aux Trésors de Sens

L’événement La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)