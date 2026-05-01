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La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Kiosque à musique Sens

La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Kiosque à musique Sens samedi 16 mai 2026.

Lieu : Kiosque à musique

Adresse : Boulevard Maupéou

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

La Grande Chasse Aux Trésors de Sens

Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez découvrir le patrimoine de Sens autrement ! Une chasse aux trésors urbaine avec des énigmes mêlant histoire et observation !

Chasse aux trésors se déroulant de 15h à 17h Départ au kiosque à musique situé sur les promenades Maupéou

Venez avec votre stylo !   .

Kiosque à musique Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00 

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English : La Grande Chasse Aux Trésors de Sens

L’événement La Grande Chasse Aux Trésors de Sens Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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