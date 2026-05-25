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La Grande chorale + Le Grand Marcel Par l’Atelier du Plateau Médiathèque James Baldwin Paris

La Grande chorale + Le Grand Marcel Par l’Atelier du Plateau Médiathèque James Baldwin Paris

La Grande chorale + Le Grand Marcel Par l’Atelier du Plateau Médiathèque James Baldwin Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque James Baldwin

Adresse : 10 Bis rue Henri Ribière

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

La chorale intergénérationnelle formée par une classe de maternelle de l’école Cours du 7e Art, une classe de primaire de l’école 166 rue de Pelleport, une trentaine d’élèves du Collège Claude Chappe – Ida Grinspan ainsi qu’un groupe de personnes âgées de l’Ehpad Les Jardins de Belleville, entonnera des chants maloya accompagnée par Stéphane Hoareau et Romane Déconfin.

À la suite, une trentaine de musicien·nes amateur·ices de l’orchestre Le Grand Marcel jouera une partie de son répertoire, dirigé·es par Théo Girard. Ils seront rejoints sur certains morceaux par des adultes handicapés de la résidence Monténégro avec leurs Utï, un instrument sur-mesure imaginé par Théo Girard.

Pour ouvrir cette Féria, l’Atelier du plateau propose un grand concert de restitution des ateliers qui ont eu lieu en amont de festival.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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