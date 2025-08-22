La Grande Dernière Stade Yannick Richard Les Belleville
La Grande Dernière Stade Yannick Richard Les Belleville samedi 2 mai 2026.
Les Belleville
La Grande Dernière
Stade Yannick Richard Domaine skiable Les Belleville Savoie
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Un dernier weekend de fête avant la fin de la saison ? C’est à Val Thorens que ça se passe ! Venez déchausser vos skis pour l’ultime Grande Dernière de la saison d’hiver à Val Thorens, les 2 et 3 mai 2026.
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Stade Yannick Richard Domaine skiable Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com
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English : La Grande Dernière
One last weekend of festivities before the end of the season? Val Thorens is the place to be! Put on your skis for the last Grand Final of the winter season in Val Thorens on 2 and 3 May 2026.
L’événement La Grande Dernière Les Belleville a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Val Thorens
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