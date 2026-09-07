AGENDA · Neuvy-le-Roi
La grande dictée de Bernard, Mairie de Neuvy-le-Roi, Neuvy-le-Roi
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Neuvy-le-Roi · Neuvy-le-Roi
Informations pratiques
La grande dictée de Bernard Dimanche 20 septembre, 11h00 Mairie de Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Tous Niveaux à partir du CE1 jusqu’au niveau adulte expert.
Mairie de Neuvy-le-Roi Rue de l’Hôtel de ville, 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
La grande Dictée de Bernard
©logo
À voir aussi à Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire)
- Exposition de vêtements religieux, Église Saint-Vincent, Neuvy-le-Roi 19 septembre 2026
- Inauguration Microfolies- musée numérique suivi d’un Pot de l’amitié, Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi 19 septembre 2026
- Vidéo gaming + print station, Chapelle Saint André, Neuvy-le-Roi 19 septembre 2026
- Fête médiévale et repas d’époque, Place des déportés, Neuvy-le-Roi 20 septembre 2026
- Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi 6 octobre 2026