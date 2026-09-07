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La grande dictée de Bernard, Mairie de Neuvy-le-Roi, Neuvy-le-Roi

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Neuvy-le-Roi · Neuvy-le-Roi

La grande dictée de Bernard, Mairie de Neuvy-le-Roi, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Neuvy-le-Roi
Adresse
Rue de l'Hôtel de ville, 37370 Neuvy-le-Roi
Ville
37370 Neuvy-le-Roi
Département
Indre-et-Loire

La grande dictée de Bernard Dimanche 20 septembre, 11h00 Mairie de Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Tous Niveaux à partir du CE1 jusqu’au niveau adulte expert.

Mairie de Neuvy-le-Roi Rue de l’Hôtel de ville, 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
La grande Dictée de Bernard

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