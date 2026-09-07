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La grande dictée de Calvisson, Foyer communal, Calvisson

samedi 19 septembre 2026 · Foyer communal · Calvisson

La grande dictée de Calvisson, Foyer communal, Calvisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Foyer communal
Adresse
Route de la cave 30420 Calvisson
Ville
30420 Calvisson
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité.

La grande dictée de Calvisson Samedi 19 septembre, 09h30 Foyer communal Gard

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la dictée de Calvisson, organisée le samedi à 9h30 au foyer communal.
Chaque année, le texte proposé met à l’honneur l’histoire et le patrimoine du territoire, qu’il soit local ou régional. Une manière originale et conviviale d’allier culture, patrimoine et plaisir des mots, ouverte à tous les participants.

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La dictée de Calvisson, qui se tiendra le samedi 19 septembre à 9h30 au foyer communal, est un événement lié aux Journées Européennes du Patrimoine. Chaque année, le texte proposé fait référence à et…

©ville de Calvisson

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