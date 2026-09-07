La grande dictée de Calvisson, Foyer communal, Calvisson
samedi 19 septembre 2026 · Foyer communal · Calvisson
Informations pratiques
La grande dictée de Calvisson Samedi 19 septembre, 09h30 Foyer communal Gard
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la dictée de Calvisson, organisée le samedi à 9h30 au foyer communal.
Chaque année, le texte proposé met à l’honneur l’histoire et le patrimoine du territoire, qu’il soit local ou régional. Une manière originale et conviviale d’allier culture, patrimoine et plaisir des mots, ouverte à tous les participants.
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La dictée de Calvisson, qui se tiendra le samedi 19 septembre à 9h30 au foyer communal, est un événement lié aux Journées Européennes du Patrimoine. Chaque année, le texte proposé fait référence à et…
©ville de Calvisson
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