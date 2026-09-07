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Maison du Boutis : visite guidée ou visite libre, Maison du Boutis, Calvisson

vendredi 18 septembre 2026 · Maison du Boutis · Calvisson

Maison du Boutis : visite guidée ou visite libre, Maison du Boutis, Calvisson

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Boutis
Adresse
Place du Général de Gaulle 30420 Calvisson
Ville
30420 Calvisson
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Maison du Boutis : visite guidée ou visite libre 18 – 20 septembre Maison du Boutis Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le musée retrace l’histoire d’un savoir-faire inspiré des bas-reliefs médiévaux et hérité des traditions des îles méditerranéennes.
Le boutis a accompagné les grands événements de la vie, des naissances aux mariages, en passant par les offrandes.
Venez découvrir à la Maison du Boutis une collection unique consacrée à cette technique de broderie, devenue un art à part entière aux XVIIIe et XIXe siècles en Provence et dans le Bas-Languedoc.

Maison du Boutis Place du Général de Gaulle 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0466016375 http://www.la-maison-du-boutis.fr Musée du Boutis Parking à 80m
Le musée retrace l’histoire d’un savoir-faire, fabriqué à l’image des bas-reliefs médiévaux et hérité des îles méditerranéennes.

©ville de Calvisson

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