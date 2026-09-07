Maison du Boutis : visite guidée ou visite libre, Maison du Boutis, Calvisson

Informations pratiques

Maison du Boutis : visite guidée ou visite libre 18 – 20 septembre Maison du Boutis Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le musée retrace l’histoire d’un savoir-faire inspiré des bas-reliefs médiévaux et hérité des traditions des îles méditerranéennes.

Le boutis a accompagné les grands événements de la vie, des naissances aux mariages, en passant par les offrandes.

Venez découvrir à la Maison du Boutis une collection unique consacrée à cette technique de broderie, devenue un art à part entière aux XVIIIe et XIXe siècles en Provence et dans le Bas-Languedoc.

Maison du Boutis Place du Général de Gaulle 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0466016375 http://www.la-maison-du-boutis.fr Musée du Boutis Parking à 80m

Le musée retrace l’histoire d’un savoir-faire, fabriqué à l’image des bas-reliefs médiévaux et hérité des îles méditerranéennes.

©ville de Calvisson