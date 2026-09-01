La Grande Dictée du 12e Espace Reuilly Paris
samedi 26 septembre 2026 · Espace Reuilly · Paris
Informations pratiques
Les bancs de l’école vous manquaient, puisque la première édition a affiché complet ! Nous vous donnons donc rendez-vous pour une nouvelle dictée publique, gratuite et conviviale le samedi 26 septembre, au sein de l’Espace Reuilly du 12e arrondissement.
Ouverture des portes à 14h15 – fermeture à 15h
Début de la dictée dès 15h
Goûter et moment convivial à la fin de la dictée
Fermeture des portes à 18h
La dictée est gratuite, ouverte à toutes et tous dès 12 ans (2 niveaux de difficulté) et toutes les fournitures seront mises à votre disposition !
Après une première édition complète de La Grande Dictée du 12e organisée par les conseils de quartier de l’arrondissement, nous vous donnons à nouveau rendez-vous pour la deuxième édition de cet événement convivial et bon enfant !
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Inscriptions obligatoires
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
Espace Reuilly 1 rue Riesener 75012 Paris
https://mairie12.paris.fr/pages/tout-connaitre-sur-les-conseils-de-quartier-10244 lucie.dossantos@paris.fr
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