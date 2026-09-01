La Grande Dictée du 12e Espace Reuilly Paris

Informations pratiques

Les bancs de l’école vous manquaient, puisque la première édition a affiché complet ! Nous vous donnons donc rendez-vous pour une nouvelle dictée publique, gratuite et conviviale le samedi 26 septembre, au sein de l’Espace Reuilly du 12e arrondissement.

Ouverture des portes à 14h15 – fermeture à 15h

Début de la dictée dès 15h

Goûter et moment convivial à la fin de la dictée

Fermeture des portes à 18h

La dictée est gratuite, ouverte à toutes et tous dès 12 ans (2 niveaux de difficulté) et toutes les fournitures seront mises à votre disposition !

Après une première édition complète de La Grande Dictée du 12e organisée par les conseils de quartier de l’arrondissement, nous vous donnons à nouveau rendez-vous pour la deuxième édition de cet événement convivial et bon enfant !

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Inscriptions obligatoires

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Espace Reuilly 1 rue Riesener 75012 Paris

https://mairie12.paris.fr/pages/tout-connaitre-sur-les-conseils-de-quartier-10244 lucie.dossantos@paris.fr



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