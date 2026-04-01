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La grande dictée Salle Latreille Tulle

La grande dictée Salle Latreille Tulle

La grande dictée Salle Latreille Tulle samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Latreille

Adresse : Impasse Latreille

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Tulle

La grande dictée

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

La Grande Dictée avec autocorrection Tarif 5 € ouvert à tous dès 10 ans Pâtisserie et Boissons disponibles sur place –   .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 61 42 91 

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English : La grande dictée

L’événement La grande dictée Tulle a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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