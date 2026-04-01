La grande dictée Salle Latreille Tulle
La grande dictée Salle Latreille Tulle samedi 25 avril 2026.
Tulle
La grande dictée
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Grande Dictée avec autocorrection Tarif 5 € ouvert à tous dès 10 ans Pâtisserie et Boissons disponibles sur place – .
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 61 42 91
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English : La grande dictée
L’événement La grande dictée Tulle a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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