La grande dictée Salle Latreille Tulle

Tulle

La grande dictée

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Grande Dictée avec autocorrection Tarif 5 € ouvert à tous dès 10 ans Pâtisserie et Boissons disponibles sur place – .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 61 42 91

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English : La grande dictée

L’événement La grande dictée Tulle a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze