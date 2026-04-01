Tulle

Médiathèque Projection du film Le plaser simple

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ce film est sous-titré en occitan Fruit de 4 années de travail, ce film a été réalisé par l’Institut des Etudes Occitanes du Puy de Dôme (IEO 63) et l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne (AMTA). Il part à la rencontre de 12 locuteurs occitans d’Auvergne. Pour qui sait tendre l’oreille, une langue familière résonne encore en Auvergne. Laissez Claudette, Paul, André Jean et les autres vous parler de l’amour qu’ils lui portent, de leurs doutes, mais aussi de leurs espoirs quant à son avenir. En présence de Laurent Boithias, Président de l’I.E.O 63. .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine baladoc.tula@laposte.net

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English : Médiathèque Projection du film Le plaser simple

L’événement Médiathèque Projection du film Le plaser simple Tulle a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze