La grande époque Viennoise. Église Saint-Merry Paris
La grande époque Viennoise. Église Saint-Merry Paris dimanche 28 juin 2026.
Jean Angliviel
Jean Angliviel a étudié le piano à l’école Normale de Musique de Paris puis au « New England Conservatory of Music » de Boston dans la classe de Gabriel Chodos. Son répertoire s’étend de Bach aux contemporains, avec une prédilection pour Beethoven et Debussy. La qualité de ses interprétations de la musique française et de Debussy plus particulièrement a été soulignée à plusieurs reprises par la critique*. En 2015 et 2018, outre ses engagements en France, il a été invité en Grande Bretagne au festival Brighton Fringe et au festival « Rendez vous » célébrant l’année de la France en Croatie. Il a d’autre part été invité début Octobre 2017 pour jouer à New York à la Kosciuszko Foundation.
Depuis deux ans il a développé un nouveau projet avec son pianoforte, copie d’un Walter de 1792. Il se déplace avec ce magnifique instrument et propose un concert dans lequel il joue des oeuvres du XVIII ème siècle . C’est chaque fois l’occasion de présenter le pianoforte et les oeuvres qui vont être jouées. Il a aussi été pendant dix ans pianiste de l’ensemble Futurs Musiques, dédié à la musique contemporaine, et a participé à ce titre à de nombreuses créations. Avec plusieurs hommes de théâtre il a conçu des spectacles mêlant textes et musique. Jean Angliviel a enregistré récemment deux CD ,l’un dédié à Schubert et Schoenberg, l’autre à l’opus vocal de Dora Pejacevic (avec la soprano Sylvie Vucic).
De Haydn à Schoenberg, la grande époque Viennoise.
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-28-juin-2026-la-grande-%C3%A9poque-viennoise +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1972983346744164/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1972983346744164/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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